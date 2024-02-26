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Дюков: РФС стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол

Дюков: РФС стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал новость о том, что организация решила протестировать систему с объявлением судьями решений после вмешательства VAR на матчах РПЛ и Кубка России.

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