Дюков: РФС стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал новость о том, что организация решила протестировать систему с объявлением судьями решений после вмешательства VAR на матчах РПЛ и Кубка России.
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