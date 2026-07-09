Борьба с несуществующей угрозой: паранойя Европы достигла пика

Алексей Горшков

Венгрия, Словакия, теперь ещё - Испания, Польша...По-моему это симптом ... СКОРОГО РАЗВАЛА ЕВРОСОЮЗА !!! Отдельные страны Европы, вернее - их РУКОВОДСТВА - не так оторваны от жизни, как "маниловское" руководство ЕС - НЕИЗВЕСТНО КЕМ НАЗНАЧЕННОЕ, НО ПОДГОНЯЮЩЕЕ национальные европейские правительства по пути РАЗОРЕНИЯ их населений в угоду непонятным хотелкам начальства ЕС !!! ТАК ДОЛГО ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ - они находятся "накануне грандиозного шухера"! Самое интересное: Россия здесь НЕ ПРИЧЁМ - а если "причём" - то так замаскировано, что МОЁ ПОЧТЕНИЕ - ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ !!!