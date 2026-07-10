В США запустят биржевые фонды для отказывающихся инвестировать в бизнес Маска

Компания Subversive ETFs подала заявку на запуск двух биржевых фондов, которые будут отслеживать индексы Nasdaq 100 и S&P 500, исключая при этом компании, основанные, контролируемые или возглавляемые самым богатым человеком в мире Илоном Маском.
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