Противник атаковал дронами Брянскую и Саратовскую области, сообщается об ущербе промпредприятию в Энгельсе Противник в ночь на 8 января атаковал объекты в глубине территории России.
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Противник атаковал дронами Брянскую и Саратовскую области, сообщается об ущербе промпредприятию в Энгельсе Противник в ночь на 8 января атаковал объекты в глубине территории России.
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