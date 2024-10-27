Сколько длятся свадьбы в Молдове 

Свадьбы в Молдове длятся в среднем 8-9 часов, но некоторые из них могут длиться и 12 часов. Об этом рассказал ведущий свадебных мероприятий Мирча Марко, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.