Сколько длятся свадьбы в Молдове 

Свадьбы в Молдове длятся в среднем 8-9 часов, но некоторые из них могут длиться и 12 часов. Об этом рассказал ведущий свадебных мероприятий Мирча Марко, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.
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