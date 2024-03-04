Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

292 подписчика

Экс-военный признался в сливе данных Пентагона и согласился на лишение свободы

Экс-военный признался в сливе данных Пентагона и согласился на лишение свободы

Бывший военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра, обвиняемый в краже и публикации секретных документов Пентагона, признался в содеянном и согласился с наказанием в виде 16 лет лишения свободы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх