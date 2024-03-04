Экс-военный признался в сливе данных Пентагона и согласился на лишение свободы

Бывший военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра, обвиняемый в краже и публикации секретных документов Пентагона, признался в содеянном и согласился с наказанием в виде 16 лет лишения свободы.
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