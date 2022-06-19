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Командир формирования украинских радикалов «Айдар» сдался в плен под Северодонецком

Командир формирования украинских радикалов «Айдар» сдался в плен под Северодонецком

Один из командиров формирования украинских неонацистов «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) попал в плен во время освобождения села Метелкино в пригороде Северодонецка Луганской Народной Республики (ЛНР).

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