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Аргументы и Факты

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На Западе раскрыли причины особого отношения Си Цзиньпина к Путину

На Западе раскрыли причины особого отношения Си Цзиньпина к Путину

Китайский лидер Си Цзиньпин демонстрирует уважительное отношение к президенту России Владимиру Путину и старается не допустить ошибок, которые в прошлом привели к разрыву отношений между Москвой и Пекином.

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