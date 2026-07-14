На Западе раскрыли причины особого отношения Си Цзиньпина к Путину

Китайский лидер Си Цзиньпин демонстрирует уважительное отношение к президенту России Владимиру Путину и старается не допустить ошибок, которые в прошлом привели к разрыву отношений между Москвой и Пекином.
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