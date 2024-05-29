Бытовая техника для украинского рынка стала доступна российским потребителям

Бытовая техника, которая ранее предназначалась для украинского рынка, появилась на российском рынке. Производители таких брендов, как Bosch, Delonghi и Philips, начали массово поставлять свою продукцию в страну через турецкие, польские и прибалтийские структуры своих поставщиков.
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