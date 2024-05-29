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Бытовая техника для украинского рынка стала доступна российским потребителям

Бытовая техника для украинского рынка стала доступна российским потребителям

Бытовая техника, которая ранее предназначалась для украинского рынка, появилась на российском рынке. Производители таких брендов, как Bosch, Delonghi и Philips, начали массово поставлять свою продукцию в страну через турецкие, польские и прибалтийские структуры своих поставщиков.

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