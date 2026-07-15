Системы отопления модернизируют в 260 жилых домах Подмосковья к зиме

В Подмосковье в рамках региональной программы капитального ремонта обновляют инженерные узлы и системы центрального отопления, чтобы повысить надежность теплоснабжения и свести к минимуму риски аварий зимой.
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