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Системы отопления модернизируют в 260 жилых домах Подмосковья к зиме

Системы отопления модернизируют в 260 жилых домах Подмосковья к зиме

В Подмосковье в рамках региональной программы капитального ремонта обновляют инженерные узлы и системы центрального отопления, чтобы повысить надежность теплоснабжения и свести к минимуму риски аварий зимой.

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