Почетный президент ФФККР: нужно осторожно относиться к теме допуска России на ОИ

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев заявил, что для российских атлетов главное - это вернуться на международную арену, однако пока заявление Международного олимпийского комитета (МОК) ни о чем не говорит.
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