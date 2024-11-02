Открытая тренировка в ´Бобруйском государственном механико-технологическом колледже´.

31 октября футболисты ФК ´Белшина´ посетили Учреждение образования ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´, где провели открытую игровую тренировку во главе с тренером-преподавателем Зубреем Дмитрием Владимировичем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии