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Ивановские новости

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Из обвинительного заключения Федора Михалевича исчезли 5 млн рублей

Из обвинительного заключения Федора Михалевича исчезли 5 млн рублей

19 августа Ленинский райсуд изменил меру пресечения ИП Федору Михалевичу, обвиняемому в коммерческом подкупе при проведении фестиваля «Русское рождество» в городе Шуя, с содержания под стражей в следственном изоляторе на запрет определенных действий.

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