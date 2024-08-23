Из обвинительного заключения Федора Михалевича исчезли 5 млн рублей

19 августа Ленинский райсуд изменил меру пресечения ИП Федору Михалевичу, обвиняемому в коммерческом подкупе при проведении фестиваля «Русское рождество» в городе Шуя, с содержания под стражей в следственном изоляторе на запрет определенных действий.
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