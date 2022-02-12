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Джеймс Харден вел активную ночную жизнь, несмотря на травму и поражения «Бруклина»

Новобранец «Филадельфии» Джеймс Харден подтвердил репутацию любителя ночных клубов. Сообщается, что игрок «не изменял своим привычкам вести активную общественную деятельность по ночам, особенно во время последних матчей «Бруклина».

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