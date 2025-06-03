«Не завидую российскому руководству. Это вселенская катастрофа»: Царёв о новой угрозе от украинских террористов

Украинские террористы могут нанести удары по критической инфраструктуре российских городов. Первый спикер парламента Новороссии и бывший депутат Верховной рады Олег Царев в эфире телеканала «Царьград» предупредил о возможных атаках украинских террористов на важные объекты инфраструктуры в России, ….