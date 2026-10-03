Почему Запад обвиняет Россию в диверсиях без доказательств? Кому на самом деле выгодны пожары на военных объектах в Европе? Зачем Европа увеличивает военный бюджет, если экономика стагнирует? И кто заплатит за милитаризацию Европы? Кому выгодны пожары и дроны: логика новой войны Меня не удивляет, что западные политики и пресса снова ищут след российских спецслужб то Читать далее: https://govorit.
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