На $101K поддержка выдержала: Binance теряет BTC, а холдеры укрепляют позиции

Биткоин столкнулся с мощным давлением со стороны продавцов после падения ниже отметки $101 000. Это привело к массовым ликвидациям длинных позиций на Binance, где было закрыто сделок на сумму свыше $160 миллионов.
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