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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в жестком ДТП с тремя погибшими на Алтае

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в жестком ДТП с тремя погибшими на Алтае

Лечение проводится при участии специалистов из Барнаула Министерство здравоохранения Алтайского края сообщило о состоянии трех человек, пострадавших в смертельном лобовом ДТП, которое произошло 25 июля на трассе в Каменском районе.

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