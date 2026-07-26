В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в жестком ДТП с тремя погибшими на Алтае

Лечение проводится при участии специалистов из Барнаула Министерство здравоохранения Алтайского края сообщило о состоянии трех человек, пострадавших в смертельном лобовом ДТП, которое произошло 25 июля на трассе в Каменском районе.
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