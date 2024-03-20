Эберт об удалении Грицюка: «Когда летишь на такой скорости к воротам, должен понимать, что там вратарь. Нельзя просто врезаться в него»

СКА проиграл клубу из Екатеринбурга (1:3, 0-2) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Во втором периоде форвард клуба из Санкт-Петербурга был удален за блокировку после контакта с вратарем «Автомобилиста» Евгением Аликиным на фоне единоборства с Сергеем Зборовским.