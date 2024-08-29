«Истинное назначение скрывалось»: ФСБ рассекретила документы о первом применении бактериологического оружия Японией

К 85-й годовщине победы советско-монгольских войск над Квантунской армией Японии в боях на реке Халхин-Гол ФСБ России публикует рассекреченные документы, которые раскрывают ранее неизвестные эпизоды тех военных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии