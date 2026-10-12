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FiNE NEWS

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Женщина 25 лет носила под сердцем «каменного ребенка» — и только теперь об этом узнала

Представьте себе: вы живете полноценной жизнью, не подозревая, что внутри вас таится настоящая тайна — каменный плод, пролежавший там четверть века.

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