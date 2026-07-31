ФСБ: Участник "Артподготовки" передавал Киеву данные о поставках "Солнцепеков"

ФСБ показала скриншоты с телефона задержанного участника запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка", где он сообщает куратору точные данные о поставках с завода боеприпасов для тяжелой огнеметной сисстемы ТОС "Солнцепек".
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