Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ: Участник "Артподготовки" передавал Киеву данные о поставках "Солнцепеков"

ФСБ: Участник "Артподготовки" передавал Киеву данные о поставках "Солнцепеков"

ФСБ показала скриншоты с телефона задержанного участника запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка", где он сообщает куратору точные данные о поставках с завода боеприпасов для тяжелой огнеметной сисстемы ТОС "Солнцепек".

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