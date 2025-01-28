Юрист назвал опасный вид переводов денег с карты на карту

Юрист Хаминский: перевод денег на карту третьих лиц могут счесть экстремизмом Подозрение у банков могут вызвать, в том числе, переводы больших сумм, полученных от разных лиц, а также обналичивание этих денег, заявил NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии