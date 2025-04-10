Фитнес-браслет HUAWEI Band 10: настоящий металл

Фитнес-браслет HUAWEI Band 10: настоящий металлЕжегодные обновления популярного, но при этом достаточно простого по своей сути устройства чреваты тем, что они каждый раз будут формальными — менять что-то тяжело и не имеет смысла, так что меняться может только цифра в названии.