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Фитнес-браслет HUAWEI Band 10: настоящий металл

Фитнес-браслет HUAWEI Band 10: настоящий металл

Фитнес-браслет HUAWEI Band 10: настоящий металлЕжегодные обновления популярного, но при этом достаточно простого по своей сути устройства чреваты тем, что они каждый раз будут формальными — менять что-то тяжело и не имеет смысла, так что меняться может только цифра в названии.

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