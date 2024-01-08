В Раде отвергли правительственный законопроект о мобилизации

В Верховной Раде единогласно не поддержали правительственный закон о мобилизации. Кроме того, комитет по социальной политике Совета единогласно решил, что сначала его нужно доработать и разработать отдельный закон для увольнения срочников.
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