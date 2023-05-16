Военное обозрение

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В США обнародовали данные о количестве ядерных боеголовок в рамках договора ДСНВ и призывают к этому Россию

В США обнародовали данные о количестве ядерных боеголовок в рамках договора ДСНВ и призывают к этому Россию

Несмотря на то что в Москве заявили о приостановке участия России в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, Вашингтон пытается показать, что он не признает одностороннее прекращение участия в нем со стороны России.

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