Мексика разорвала отношения с Эквадором после рейда в ее посольстве

КИТО (ИА Реалист). Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором после того, как вечером 5 апреля полиция провела рейд в ее посольстве в Кито, чтобы арестовать там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.