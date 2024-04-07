Мексика разорвала отношения с Эквадором после рейда в ее посольстве

КИТО (ИА Реалист). Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором после того, как вечером 5 апреля полиция провела рейд в ее посольстве в Кито, чтобы арестовать там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.
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