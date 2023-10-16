ЧП на съемках «Пацанки»: участница шоу избила 53-летнюю актрису на съемках Ирэн ОрлонскаяВо время съемочного процесса третьей серии нового сезона реалити-шоу «Пацанки», одна из участниц набросилась на одну из актеров массовки.
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