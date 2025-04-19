В Надымском районе завершилась акция «29 220 шагов под Знаменем Победы»

Полотнище Знамени Победы сделало почетный круг по всем поселениям Надымского района. Молодежь пронесла знамя по улицам Пангод, Заполярного, Лонгъюгана, Приозерного, Правохеттинского и Ягельного, рассказали в местной администрации.
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