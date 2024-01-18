«Собраться и сбежать»: у нагрубившего Трампу Зеленского нет плана «Б»

МОСКВА, 18 января, ФедералПресс. Владимир Зеленский заочно нагрубил Дональду Трампу, который заявил, что хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине, если станет президентом США.
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