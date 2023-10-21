Кадры работы ремонтно-восстановительного батальона ВДВ на спецоперации

скриншот из видео Бойцы ремонтно-восстановительного батальона ВДВ выполняют очень важную работу. От их деятельности напрямую зависит успешное выполнение поставленных боевых задач, а значит, они делают огромный вклад в общее дело, приближая нашу победу.