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Spiegel: Германия «лихорадочно» ищет обещанные Киеву БМП Marder

Spiegel: Германия «лихорадочно» ищет обещанные Киеву БМП Marder

Германия «лихорадочно» ищет обещанные Украине 40 машин боевой пехоты Marder после того, как об этом решении заявил канцлер Олаф Шольц.

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