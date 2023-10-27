Жители Ростокина смогут воспользоваться новой услугой в «Электронном доме»

Пользователи «Электронного дома» из района Ростокино теперь могут оставлять заявки на установку умных видеодомофонов в своих домах, которые позволяют принимать видеозвонки на смартфоне, удаленно открывать дверь через приложение и выдавать коды для доступа в подъезд.