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РСЗО "Град" уничтожает оборону ВСУ на подступах к Северску

РСЗО "Град" уничтожает оборону ВСУ на подступах к Северску

Националисты Вооружённых сил Украины возвёли мощную оборонительную линию на подступах к Северску. Объединённая армия РФ и ЛДНР уничтожает эти укрепрайоны артиллерией и боевой авиацией, чтобы при наступлении минимизировать потери личного состава.

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