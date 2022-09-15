РСЗО "Град" уничтожает оборону ВСУ на подступах к Северску

Националисты Вооружённых сил Украины возвёли мощную оборонительную линию на подступах к Северску. Объединённая армия РФ и ЛДНР уничтожает эти укрепрайоны артиллерией и боевой авиацией, чтобы при наступлении минимизировать потери личного состава.