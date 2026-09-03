55 волонтеров из Татарстана отправились на Международный фестиваль молодежи

Делегация из 55 волонтеров из Татарстана и соседних регионов отправилась для участия в организации Международного фестиваля молодежи 2026 года, который пройдет с 11 по 17 сентября и соберет около 2 тыс.
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