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Перу, Колумбия и Чили претендуют на выход в стыковые матчи ЧМ-2022 против команды из Азии

Перу, Колумбия и Чили претендуют на выход в стыки ЧМ-2022 против команды из Азии. Перед заключительным туром отбора ЧМ-2022 в Южной Америке три команды будут претендовать на 5-е место.

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