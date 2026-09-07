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Песков: визит Пашиняна в Москву может состояться уже в ближайшее время

Песков: визит Пашиняна в Москву может состояться уже в ближайшее время

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может в ближайшее время посетить Россию, но точного срока пока нет.

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