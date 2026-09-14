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Ямаль: я и Мбаппе — лучшие футболисты мира, но «Золотой мяч» заслужил я

Ямаль: я и Мбаппе — лучшие футболисты мира, но «Золотой мяч» заслужил я

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль оценил свои шансы на получение «Золотого мяча» по итогам 2026 года. «Считаю, что я и Мбаппе — два лучших футболиста мира.

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