АвтоВАЗ не может отгрузить десятки новых Lada Vesta дилерам

По крайней мере пока. Как пишет телеграм-канал «Автопоток», на территории старого испытательного трека АвтоВАЗа скопилось некоторое количество автомобилей, оснащенных подушками безопасности от нового поставщика.
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