Жилье плюс отель: что известно о новом проекте «17/33 Петровский остров»

На Петровском острове запускают новый формат недвижимости, который объединяет в себе покупку жилья и готовый отельный бизнес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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- Милонов раскритик...
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