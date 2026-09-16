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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главный тренер «Канзас-Сити» Энди Рид об игре Трэвисе Келси в первом матче сезона: «Неплохо для старика»

Главный тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид оценил игру тайт-энда Трэвиса Келси в матче 1-го тура против «Денвер Бронкос» (31:10).

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