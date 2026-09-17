Защитник «Интера» Стоунс выбыл из-за травмы

«Интер» подтвердил, что защитник Джон Стоунс получил мышечную травму левого бедра. 32-летний англичанин был вынужден покинуть поле из-за повреждения в матче с «Удинезе» (5:3) в 4-м туре чемпионата Италии.
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