PC-версии Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4, Resident Evil 7 и других игр серии запустили на Android и показали их на видеоЮтубер MJez Game, запустивший на Android при помощи эмулятора несколько частей NFS, решил сыграть на смартфоне в игры серии Resident Evil.
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