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Пресс-секретарь Белого дома о позиции США по допуску россиян на Олимпиаду-2024: «Хотелось бы узнать, что думают мои коллеги в Совете нацбезопасности»

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не готова изложить позицию США по вопросу допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду-2024.

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