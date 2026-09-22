КОМУЧ сделал Самару альтернативной столицей России в 1918

В 1918 году Самара стала альтернативной столицей России благодаря КОМУЧ. В октябре 1941 года Куйбышев почёл эту роль из-за угрозы захвата Москвы.
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