Знаменитая телеведущая и модель Виктория Боня наконец добралась до Каннского кинофестиваля. Торжественное мероприятие во Франции, которое посещают знаменитости, российская светская львица старается не пропускать.
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