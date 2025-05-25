Фестиваль «Лапки» продолжается в парке «Ходынское поле»

Продолжается фестиваль «Лапки» в парке «Ходынское поле». Владельцев и любителей животных ждут лекции и дискуссии, посвященные питомцам, а также мастер-классы по дрессировке, концерты, тематические игры и другие мероприятия.
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