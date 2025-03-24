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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинес о 5:2 с Данией: «Мы показали лучшие качества португальцев – борьбу, характер, стойкость и высокое мастерство в решающих моментах»

В ответном матче 1/4 финала португальцы разгромили Данию (5:2 доп. вр, первая игра – 0:1). «Сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в Дании.

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