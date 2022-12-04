Военное обозрение

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Появилась информация о подготовке Киевом провокации с целью сорвать поставки аммиака

Появилась информация о подготовке Киевом провокации с целью сорвать поставки аммиака

Возобновление транзита недорогого аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса невыгодно Великобритании и США на фоне роста цен на газ, поэтому Киев готовит провокацию по срыву поставок необходимого для производства азотных удобрений российского газа.

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