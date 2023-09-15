"Такого в Азии не прощают – ответка будет серьезной". Пара слов о том, как Михаил Подоляк оскорбил Китай и Индию
Филип Филиппович Преображенский: — Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы — ещё только формирующееся слабое в умственном отношении существо.
Комментарии
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Порошок - он да, он точно не зубной... Носовой.
Так МЫ их и ИЗБАЛОВАЛИ своей "леопольдовской" политикой - "Ребята,давайте жить дружно"! Они решили,что если уж Россия "прогибается" перед ними,то они - действительно "По над все" - остальные тем более "прогнутся" и ОБОРЗЕЛИ !!!
Таким придуркам поможет только если подать копеечку на пропитание , ну или народное средство но верное мордобой
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