Любопытно, однако

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"Такого в Азии не прощают – ответка будет серьезной". Пара слов о том, как Михаил Подоляк оскорбил Китай и Индию

"Такого в Азии не прощают – ответка будет серьезной". Пара слов о том, как Михаил Подоляк оскорбил Китай и Индию

Филип Филиппович Преображенский: — Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы — ещё только формирующееся слабое в умственном отношении существо.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Порошок - он да, он точно не зубной... Носовой.
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15 час.
Алексей Горшков
Так МЫ их и ИЗБАЛОВАЛИ своей &quot;леопольдовской&quot; политикой - &quot;Ребята,давайте жить дружно&quot;! Они решили,что если уж Россия &quot;прогибается&quot; перед ними,то они - действительно &quot;По над все&quot; - остальные тем более &quot;прогнутся&quot; и ОБОРЗЕЛИ !!!
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14 час.
фарид сабиров
Таким придуркам поможет только если подать копеечку на пропитание , ну или народное средство но верное мордобой
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4 час.

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