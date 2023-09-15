"Такого в Азии не прощают – ответка будет серьезной". Пара слов о том, как Михаил Подоляк оскорбил Китай и Индию

Алексей Горшков

Так МЫ их и ИЗБАЛОВАЛИ своей "леопольдовской" политикой - "Ребята,давайте жить дружно"! Они решили,что если уж Россия "прогибается" перед ними,то они - действительно "По над все" - остальные тем более "прогнутся" и ОБОРЗЕЛИ !!!